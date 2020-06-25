2020-06-25T10:58:56+03:00
Общество

42 новых случая Covid-19 выявили в Смоленской области

В регионе 67 стали реже находить коронавирус
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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42 новых случая Covid-19 выявили в Смоленской области. Фото: pixabay.com.42 новых случая Covid-19 выявили в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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42 новых случая Covid-19 выявили в Смоленской области, сообщает Оперативный штаб. Таким образом, на 25 июня в регионе коронавирус найден у 4380 человек.

Кроме того, за сутки еще 27 человек выздоровели. Всего с вирусом справились 2051 пациент, 61 человек скончался.

- Под присмотром медиков находятся 3788 человек, из них 2823 в режиме самоизоляции, 965 – в больницах. С 13 098 человек медицинское наблюдение снято, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее в столице региона прошел парад Победы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Торжество состоялось с соблюдением санитарных норм - смолянам, решившим посмотреть шествие военнослужащих и техники воочию, измеряли температуру, выдавали маски, дезинфицировали руки и только тогда пропускали через пост.

Также планируют провести и ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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