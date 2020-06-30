2020-06-30T08:23:16+03:00
Общество

Смолянам предложили выбрать парки для благоустройства в 2021 году

Голосование пройдет с 6 по 10 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянам предложили выбрать парки для благоустройства в 2021 году. Фото: из архива издания.Смолянам предложили выбрать парки для благоустройства в 2021 году. Фото: из архива издания.
Изменить размер текста:

Смолянам предложили выбрать парки и скверы для благоустройства в 2021 году. Голосование за общественные территории пройдет в очной и заочной форме с 6 по 10 июля. Опустить бюллетень можно будет по следующим адресам:

- ул. 12 лет Октября, д. 11;

- ул. Карла Маркса, 14;

- проезд Маршала Конева, 28Е.

Проголосовать онлайн - в паблике «Смоленск» ВКонтакте и на площадке «Активный гражданин».

Список конкурсантов пока неизвестен, но победителя будет три.

Ранее КП» писала, что в Смоленске начались работы по благоустройству сквера вдоль улицы «Дзержинского». В рамках благоустройства общественной территории запланирован ремонт каскадного водопада, строительство смотровой площадки и устройство подсветки на участке крепости. Ход благоустройства будут жестко контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобиль «ушел» под фуру на трассе под Вязьмой
Самозанятые смогут зарегистрироваться в Смоленской области с 1 июля
Как будет работать почта 1 июля в Смоленске
Две стороны улицы Николаева перекроют в Смоленске
Станцию водоподготовки в Темкине планируют построить к концу лета
В Гагарине вандалы сожгли цветы у Вечного огня
Смолянам предложили выбрать парки для благоустройства в 2021 году
Троллейбусы и трамваи временно изменят маршрут движения в Смоленске
На трассе под Сычевкой погиб водитель легкового автомобиля
В Смоленской области появится завод по переработке торфа
В центре Смоленска ограничат движение транспорта
В Смоленске после проверки прокуратуры снесут 12 аварийных домов
Смоляне смогут отдохнуть в Калининграде с 1 июля
Движение транспорта ограничат на улице 12 лет Октября в Смоленске
В Гагаринском районе летом выпал крупный град
Поисковики начали поиски 90-летней смолянки