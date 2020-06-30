Смолянам предложили выбрать парки для благоустройства в 2021 году
Смолянам предложили выбрать парки и скверы для благоустройства в 2021 году. Голосование за общественные территории пройдет в очной и заочной форме с 6 по 10 июля. Опустить бюллетень можно будет по следующим адресам:
- ул. 12 лет Октября, д. 11;
- ул. Карла Маркса, 14;
- проезд Маршала Конева, 28Е.
Проголосовать онлайн - в паблике «Смоленск» ВКонтакте и на площадке «Активный гражданин».
Список конкурсантов пока неизвестен, но победителя будет три.
Ранее КП» писала, что в Смоленске начались работы по благоустройству сквера вдоль улицы «Дзержинского». В рамках благоустройства общественной территории запланирован ремонт каскадного водопада, строительство смотровой площадки и устройство подсветки на участке крепости. Ход благоустройства будут жестко контролировать.
ИСТОЧНИК KP.RU