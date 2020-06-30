30 Июнь 2020 2020-06-30T08:23:16+03:00

Смолянам предложили выбрать парки для благоустройства в 2021 году. Фото: из архива издания.

Голосование пройдет с 6 по 10 июля

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Смолянам предложили выбрать парки и скверы для благоустройства в 2021 году. Голосование за общественные территории пройдет в очной и заочной форме с 6 по 10 июля. Опустить бюллетень можно будет по следующим адресам:

- ул. 12 лет Октября, д. 11;

- ул. Карла Маркса, 14;

- проезд Маршала Конева, 28Е.

Проголосовать онлайн - в паблике «Смоленск» ВКонтакте и на площадке «Активный гражданин».

Список конкурсантов пока неизвестен, но победителя будет три.

Ранее КП» писала, что в Смоленске начались работы по благоустройству сквера вдоль улицы «Дзержинского». В рамках благоустройства общественной территории запланирован ремонт каскадного водопада, строительство смотровой площадки и устройство подсветки на участке крепости. Ход благоустройства будут жестко контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU