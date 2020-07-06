На сколько в Смоленской области выросли услуги ЖКХ?
С 1 июля в Смоленской области выросли услуги ЖКХ. Новые квитанции жители региона получат уже в августе.
Так, квитанция за свет «потяжелела» почти на 5 процентов - с 3,87 рублей за кВтч до 4,06 рублей за кВтч (одноставочный тариф). Тариф по временам суток другой (подробнее о подорожании здесь, - прим. Ред.).
Отопление подорожало на 2,5 процента. Теперь потребители, получающие квитанции от ПАО «Квадра», будут отдавать за одну потребленную гигакалорию не 1619,74 рублей, как ранее, а 1660,22. Других сетей больше (у них Гкал выросла на 3,7 процентов - с 2410,28 до 2499,47 рублей).
Горячая и холодная вода выросли на 3,4 процента – один куб горячей стоит 157 рублей вместо 151,83, холодной - 26,06 вместо 25,19.
Водоотведение стало больше на 2,7% - с 17, 29 до 17,76 руб за куб м.
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ИСТОЧНИК KP.RU