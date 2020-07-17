2020-07-17T09:06:26+03:00
Недвижимость

Стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2021 году в Смоленске

Первыми приведут в порядок территории на шести улицах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2021 году в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.Стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2021 году в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске определен предварительный перечень дворовых территорий, которые благоустроят в 2021 и последующих годах, сообщает городская администрация. Привести в порядок планируют 25 территорий.

- По шести дворам уже просчитана стоимость. Документы на участие в программе по ремонту жильцы подали еще в 2017 году, - сообщили сотрудники администрации. В этом списке следующие адреса:

ул. Черняховского, 14а; ул. Николаева, 14, 16в; ул. Нахимова, 13г, 13в; ул. Седова, 22, 24; ул. Октябрьской революции, 4; ул. Соколовского, 13а.

Отмечается, что сэкономленные средства во время конкурсных процедур будут направлены на ремонт домов второй очереди.

Фото: администрация г. Смоленска.

Фото: администрация г. Смоленска.

Ранее "КП" сообщала, что в столице региона определили и перечень домов, которые благоустроят в 2021-м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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