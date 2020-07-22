22 Июль 2020 2020-07-22T07:37:43+03:00

В микрорайоне Смоленска на три недели отключат горячую воду. Фото: ПАО «Квадра».

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В микрорайоне Смоленска на три недели отключат горячую воду, сообщает пресс-служба ПАО «Квадра». С 22 июля ресурс будет отключен в Южном.

В компании сообщают, что испытывать неудобства людям придется до 12 августа.

Фото: ПАО «Квадра».

Ранее «КП» писал еще об одном отключении. С 09.30 22 июля ряд домов будут отключены от холодной воды.

Между тем, в центре Смоленска продолжается благоустройство участка на улице Пригородная, где ранее прошел ремонт сетей. Рабочие восстановили детскую площадку и занимаются обустройством дорожек.

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ИСТОЧНИК KP.RU