В микрорайоне Смоленска на три недели отключат горячую воду
В микрорайоне Смоленска на три недели отключат горячую воду, сообщает пресс-служба ПАО «Квадра». С 22 июля ресурс будет отключен в Южном.
В компании сообщают, что испытывать неудобства людям придется до 12 августа.
Фото: ПАО «Квадра».
Ранее «КП» писал еще об одном отключении. С 09.30 22 июля ряд домов будут отключены от холодной воды.
Между тем, в центре Смоленска продолжается благоустройство участка на улице Пригородная, где ранее прошел ремонт сетей. Рабочие восстановили детскую площадку и занимаются обустройством дорожек.
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ИСТОЧНИК KP.RU