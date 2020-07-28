В каких районах Смоленской области выявлены новые случаи коронавируса
Региональный оперативный штаб опубликовал свежие данные по районам области, в которых выявлены новые случаи коронавирусной инфекции. За последние сутки положительные на COVID тесты получили 18 человек – опасной болезнью заболели 10 жителей Смоленска, четыре – Смоленского района и по два пациента из Рославля и Сафонова.
Общая картина по заболеваемости в регионе представлена на фото ниже.
В каких районах Смоленской области выявлены новые случаи коронавируса. Фото: администрация Смоленской области.
О новом летальном исходе и шагах, которые делают для выхода из ограничительных мер, можно почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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