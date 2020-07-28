28 Июль 2020 2020-07-28T15:17:03+03:00

За последние сутки положительные на COVID тесты получили 18 человек

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Региональный оперативный штаб опубликовал свежие данные по районам области, в которых выявлены новые случаи коронавирусной инфекции. За последние сутки положительные на COVID тесты получили 18 человек – опасной болезнью заболели 10 жителей Смоленска, четыре – Смоленского района и по два пациента из Рославля и Сафонова.

Общая картина по заболеваемости в регионе представлена на фото ниже.

В каких районах Смоленской области выявлены новые случаи коронавируса. Фото: администрация Смоленской области.

О новом летальном исходе и шагах, которые делают для выхода из ограничительных мер, можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU