28 Июль 2020 2020-07-28T17:18:06+03:00

Стрелковую вышку для отлова волков установили в Смоленском Поозерье.​ Фото: pixabay.com.

Видеокамеры, установленные на ней, позволят отследить перемещение хищников, которые стали нападать на домашних животных

Изменить размер текста: A A

Стрелковую вышку для отлова волков установили в Смоленском Поозерье. Сооружение позволит отследить перемещение хищников, которые стали нападать на домашних животных и людей.

- Вышка с камерами установлена рядом с фермой. Запах животных позволит замаскировать запах человека на вышке, а звуки не дадут волкам услышать движения человека. После того, как передвижение волков будет установлено, сотрудники парка организуют засидки, - прокомментировали в Поозерье.

Ранее «КП» сообщала, что сотрудники нацпарка получили разрешение на отстрел 8 особей.

Читай также:

В Смоленской области волки загрызли за зиму 14 собак (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU