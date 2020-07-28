Стрелковую вышку для отлова волков установили в Смоленском Поозерье
Стрелковую вышку для отлова волков установили в Смоленском Поозерье. Сооружение позволит отследить перемещение хищников, которые стали нападать на домашних животных и людей.
- Вышка с камерами установлена рядом с фермой. Запах животных позволит замаскировать запах человека на вышке, а звуки не дадут волкам услышать движения человека. После того, как передвижение волков будет установлено, сотрудники парка организуют засидки, - прокомментировали в Поозерье.
Ранее «КП» сообщала, что сотрудники нацпарка получили разрешение на отстрел 8 особей.
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ИСТОЧНИК KP.RU