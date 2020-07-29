Велиж получит деньги на обновление центральной части города

29 Июль 2020 2020-07-29T10:41:46+03:00

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Велиж получит финансирование на благоустройство центральной части города, где находятся набережная, автовокзал, кафе, парк, центральная площадь, детский сад. Власти района направили заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».

- Хочу порадовать: я на прошлой неделе был в Правительстве Российской Федерации и согласовал там вопрос о выделении Велижу денежных средств на данную программу, поэтому деньги придут в Велиж, я об этом позаботился. Так что уже решение есть, - сказал губернатор Алексей Островский на встрече с главой района Виктором Самулеевым.

Отмечается, что дизайн-проект территории уже есть.

Ранее власти обсудили концепцию привлечения туристов в регион. В области могут заработать санатории, где люди смогут отдохнуть и получить квалифицированную медицинскую помощь.

Также планируется построить кемпинг повышенной комфортности.

ИСТОЧНИК KP.RU