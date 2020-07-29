Велиж получит деньги на обновление центральной части города
Велиж получит финансирование на благоустройство центральной части города, где находятся набережная, автовокзал, кафе, парк, центральная площадь, детский сад. Власти района направили заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».
- Хочу порадовать: я на прошлой неделе был в Правительстве Российской Федерации и согласовал там вопрос о выделении Велижу денежных средств на данную программу, поэтому деньги придут в Велиж, я об этом позаботился. Так что уже решение есть, - сказал губернатор Алексей Островский на встрече с главой района Виктором Самулеевым.
Отмечается, что дизайн-проект территории уже есть.
Ранее власти обсудили концепцию привлечения туристов в регион. В области могут заработать санатории, где люди смогут отдохнуть и получить квалифицированную медицинскую помощь.
Также планируется построить кемпинг повышенной комфортности.
ИСТОЧНИК KP.RU