2020-07-29T10:41:46+03:00
Общество

Велиж получит деньги на обновление центральной части города

Дизайн-проект разработан
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Велиж получит деньги на обновление центральной части города. Фото: из архива администрации Смоленска.Велиж получит деньги на обновление центральной части города. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Велиж получит финансирование на благоустройство центральной части города, где находятся набережная, автовокзал, кафе, парк, центральная площадь, детский сад. Власти района направили заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».

- Хочу порадовать: я на прошлой неделе был в Правительстве Российской Федерации и согласовал там вопрос о выделении Велижу денежных средств на данную программу, поэтому деньги придут в Велиж, я об этом позаботился. Так что уже решение есть, - сказал губернатор Алексей Островский на встрече с главой района Виктором Самулеевым.

Отмечается, что дизайн-проект территории уже есть.

Ранее власти обсудили концепцию привлечения туристов в регион. В области могут заработать санатории, где люди смогут отдохнуть и получить квалифицированную медицинскую помощь.

Также планируется построить кемпинг повышенной комфортности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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