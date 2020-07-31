31 Июль 2020 2020-07-31T11:33:21+03:00

101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Летальные исходы в регионе фиксируются второй день подряд

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101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области. Только за последние сутки погибли четыре пациента. Трагические случаи фиксируются второй день подряд.

Вместе с тем, растет число выздоровевших - +99 за сутки. Всего с болезнью справились 4102 человека.

В целом же заболевших стало фиксироваться значительно меньше - +23 за сутки, 5656 за все время наблюдений.

Полную картину по заболевшим можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU