101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области
101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области. Только за последние сутки погибли четыре пациента. Трагические случаи фиксируются второй день подряд.
Вместе с тем, растет число выздоровевших - +99 за сутки. Всего с болезнью справились 4102 человека.
В целом же заболевших стало фиксироваться значительно меньше - +23 за сутки, 5656 за все время наблюдений.
Полную картину по заболевшим можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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