2020-07-31T11:33:21+03:00
Коронавирус Covid-19

101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области

Летальные исходы в регионе фиксируются второй день подряд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива издания.101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области. Только за последние сутки погибли четыре пациента. Трагические случаи фиксируются второй день подряд.

Вместе с тем, растет число выздоровевших - +99 за сутки. Всего с болезнью справились 4102 человека.

В целом же заболевших стало фиксироваться значительно меньше - +23 за сутки, 5656 за все время наблюдений.

Полную картину по заболевшим можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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