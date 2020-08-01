1 Авг. 2020 2020-08-01T10:08:01+03:00

Часть ограничений отменили из-за коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Полностью открылись детские сады, отменена изоляция для пожилых, разрешены собрания и др.

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Губернатор Алексей Островский подписал очередные изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Согласно поправкам, в регионе отменена часть ранее действовавших ограничений – полностью открываются детские сады, разрешены собрания, отменена изоляция для пожилых людей, а на культурные, выставочные и просветительские мероприятия теперь можно пропускать 150 человек - из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Остальные запреты действуют до 10 августа.

В администрации региона сообщили, что поправки в Указ приняты после анализа эпидемситуации.

Ознакомиться с текстом документа можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU