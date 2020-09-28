В Смоленске департамент по здравоохранению возглавил Сергей Герасимов (на фото в центре). Фото: rzdmedufa.ru.

Первый заместитель начальника департамента по здравоохранению приступил к исполнению обязанностей руководителя ведомства. Ранее «КП» сообщала, что Елена Войтова, проработавшая в ведомстве более 14 лет, покинула администрацию.

Сергею Герасимову 39 лет. После окончания медицинской академии Сергей Александрович работал на кафедре общей хирургии и СОКБ. С 2011 года был назначен главным специалистом, а после и начальником управления депздрава. С 2016 по 2018 года возглавлял НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО РЖД». После чего до апреля 2020 года работал начальником отдела в центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД в Москве.

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