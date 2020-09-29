В Смоленске создали новое граффити. Фото: ВКонтакте.

В Смоленске появилось новое молодежное граффити. Его создали российские художники из проекта «Экспедиция Восход», которые колесят по всей стране на старых Волгах и создают в них оригинальный контент. В этот раз команда отправилась в путешествие по городам-героям, с 22 по 25 сентября ребята были в Смоленске.

Граффити появилось на центральном тепловом пункте на улице Рыленкова. Там нарисовали диджея в кепке и со звуковым пультом.

Стоит напомнить, что улицу Николаева в Смоленске скоро украсит портрет писателя Азимова.

А в Десногорске арт-объектом отблагодарили врачей.