В Смоленске создали новое граффити. Фото: ВКонтакте.
В Смоленске появилось новое молодежное граффити. Его создали российские художники из проекта «Экспедиция Восход», которые колесят по всей стране на старых Волгах и создают в них оригинальный контент. В этот раз команда отправилась в путешествие по городам-героям, с 22 по 25 сентября ребята были в Смоленске.
Граффити появилось на центральном тепловом пункте на улице Рыленкова. Там нарисовали диджея в кепке и со звуковым пультом.
Стоит напомнить, что улицу Николаева в Смоленске скоро украсит портрет писателя Азимова.
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