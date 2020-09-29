В Смоленской области Николай Кузнецов снова стал вице-губернатором. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Коммунист Николай Кузнецов снова стал вице-губернатором. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Островский.

В полномочия Николая Михайловича входит контроль за закупками, государственной регистрацией актов гражданского состояния, развитием физкультуры и спорта,

вопросы занятости населения. В свою очередь, он контролирует департаменты, которые ответственны за их деятельность.

Ранее «КП» сообщала, что Сергей Герасимов сменил Елену Войтову на посту начальника департамента по здравоохранению.

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