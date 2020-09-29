В Смоленской области Николай Кузнецов снова стал вице-губернатором. Фото: из архива администрации Смоленской области.
Коммунист Николай Кузнецов снова стал вице-губернатором. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Островский.
В полномочия Николая Михайловича входит контроль за закупками, государственной регистрацией актов гражданского состояния, развитием физкультуры и спорта,
вопросы занятости населения. В свою очередь, он контролирует департаменты, которые ответственны за их деятельность.
Ранее «КП» сообщала, что Сергей Герасимов сменил Елену Войтову на посту начальника департамента по здравоохранению.
Читай также:
Смоленский губернатор сформировал новую команду (подробнее).