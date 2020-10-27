Угранская ЦРБ получила два автомобиля скорой помощи. Фото: департамент по Смоленской области.

Два автомобиля получила Угранская ЦРБ. Благодаря новой технике врачи смогли улучшить качество оказания экстренной помощи, сократить время ее ожидания, а также увеличить радиус обслуживания, сообщает департамент по здравоохранению.

Ранее стало известно, что в Смоленской области число заболевших превысило 100 человек в сутки. А на территории всей страны введен общий масочный режим.

В тоже время кировский роддом в ближайшее время примет первых тяжелых коронавирусных больных. Руководство региона приняло решение перепрофилировать учреждение из-за большого числа ковид-положительных пациентов.