Родители друзей погибшего Влада Бахова подали иск о защите чести. Фото: ВКонтакте.

Дело будет рассматривать Промышленный районный суд. Согласно материалам, в ответчиках шесть человек – родные погибшего подростка, журналист Андрей Малахов, и редакция ФГУП «ВГТРК». 13 заявителей защищать в суде свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Первое предварительное заседание назначено на утро 24 ноября 2020 года.

Напомним, смоленских подросток Влад Бахов найден погибшем в демидовском лесу спустя год после исчезновения. Расследование причин и обстоятельств смерти продолжается.

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