В Смоленской области родные Влада Бахова опознали кроссовки сына, которые были ранее найдены в полутора километрах от беседки, где парень с друзьями отмечал День рождения друга.

Следователи и полицейские продолжают работать на месте происшествия у канала, рядом с рекой Гобза. Из воды извлекаются части костей человека.

Правоохранители пока не выдвигают никаких версий произошедшего. Также неизвестно могло ли тело быть подкинуто в канал. Вероятнее всего, его раньше не находили, так как канал был разлит. А потом некоторые части одежды начали всплывать.

После того, как останки тела будут подняты из воды, их отправят на экспертизу, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Криминалисты установят кому принадлежат кости и была ли смерть насильственной.

В интервью "КП" руководитель смоленского поискового отряда «Сальвар» сообщил, как было найдено тело человека.

Напомним, подросток Владислав Бахов пропал 6 апреля 2019 года во время молодежной вечеринки за городом в Демидове. Компания из 13 человек праздновала день рождения одного из ребят. Известно, что Влад переборщил с алкоголем. Около 19.00 он отошел в лес и не вернулся. Ребята начали искать друга, но не нашли. Только ближе к ночи они заявили о пропаже парня в полицию, а после его отцу Андрею.

Подростка искали 10 месяцев – родные, полиция, сотрудники регионального СКР, «Сальвар», волонтеры и просто неравнодушные к трагедии люди - регулярно прочесывали километры лесов. Ведь парень мог просто заблудиться. Позднее родители Влада обратились за помощью к федеральным СМИ. Свое независимое расследование провела «Комсомолка», несколько программ снял Андрей Малахов, пригласив родных и друзей парня на «Прямой эфир». Журналисты выяснили всю хронологию событий того страшного вечера. После родители мальчика объявили крупное вознаграждение за информацию о сыне, которая поможет его найти, а затем добились, чтобы их дело взял расследовать Центральный аппарат СКР. И в день встречи с главой ведомства Александром Бастрыкиным были объявлены новые поиски подростка. А через несколько часов работ нашли "скелетированные останки лица мужского пола и обувь".