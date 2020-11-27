Бюджет Смоленской области приняли в первом чтении. Фото: администрация Смоленской области.

Депутаты регионального парламента приняли бюджет Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении. Планируется, что объем доходов составит 49,9 млрд рублей. На отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, туризм и др.) приходится 30,2 млрд рублей.

В пресс-службе администрации региона отмечают, что при формировании бюджета были сохранены все меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории Смоленской области.

- На реализацию 126 социальных обязательств планируется направить 8,5 млрд рублей, из них 5,4 млрд рублей – средства областного бюджета, - отметили сотрудники пресс-службы.

Ранее «КП» писала, что смоленские учителя, ранее работавшие на селе и вышедшие на пенсию, продолжат получать скидку на оплату ЖКУ. Их расходы сократятся по оплате счетов за жилые помещения, отопление и освещение.

Также в регионе автоматически будут продлены 7 мер социальной поддержки населения, пять из которых региональные. Для получения соцпомощи смолянам не потребуется дополнительных справок и обращений в органы защиты.