В Смоленской области за три дня на номер 122 поступило более 500 звонков. Фото: из архива департамента здравоохранения Смоленской области.

Для пациентов с диагностированным COVID-19 заработал новый телефон «горячей линии» - 122. Система работает следующим образом. Звонящие перенаправляются на телефон круглосуточной «горячей линии» по коронавирусу 8 (4812) 27-10-95. Далее при помощи интерактивного голосового меню звонки распределяются по различным направлениям: медицина, вопросы работы аптечной сети, волонтёры и так далее.

Ранее «КП» писала, что к концу декабря на Портале госуслуг Смоленской области заработает новый сервис «Вызов врача на дом». Новые возможности, по словам сотрудников администрации Смоленской области, позволят жителям региона сэкономить время при обращении в медучреждение и повысить качество обслуживания.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске нарушителей режима самоизоляции выявляют с помощью мобильных операторов. Продолжаются и поквартирные рейды.

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом можно узнать здесь.