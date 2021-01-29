11 смолянам грозят штрафы за участие в несанкционированной акции. Фото: Артем КИЛЬКИН.

За участие в несанкционированной массовой акции, которая прошла в Смоленске 23 января, в отношении 11 участников и их законных представителей возбуждены дела об административных правонарушениях. По информации правоохранителей, им грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что среди задержанных – несовершеннолетние, учащиеся ПТУ и студенты 1-2 курсов местных вузов, временно безработные и ранее судимые. Также составлены четыре материала по статье ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

В отношении остальных участников акции дела об административном правонарушении находятся на стадии формирования.

Ранее полиция предупреждала об ответственности за участие в несогласованных митингах.

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