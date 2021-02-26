Смолянам предлагают выбрать имя для территории у Солдатского озера. Фото: администрация г. Смоленска.

Территории в микрорайоне Королевка предлагают вернуть историческое название «Скворцова дача», оставить текущее или учредить новое. Также после благоустройства сквер планируют закрепить за конкретной организацией. В настоящее время за порядком у озера следят сами местные жители.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что сквер на Королевке стал лидером народного голосования и местные жители хотят, чтобы их любимое место отдыха было благоустроено.

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