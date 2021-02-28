В Смоленске обществу инвалидов оказали поддержку. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Наша работа – это постоянное обращение инвалидов за разъяснениями, консультациями, проведение мероприятий по социальному обслуживанию, спартакиад, фестивалей среди инвалидов, а также работа с первичными организациями. Помещение необходимо для приёма людей, которые нуждаются в повседневной помощи, – сказано в письме председателя Промышленной районной организации Людмилы Кашук.

Председатель городского Совета Виктория Макарова пояснила, что организация находится на Маршала Конева более 30 лет.

– Здесь же находится соцзащита. Мы и не могли принять иного решения, - прокомментировала Виктория Макарова.

Ранее народные избранники обсудили вопрос с уборкой города. Также стало известно, что доходы в городской бюджет выросли на 1 млрд рублей.