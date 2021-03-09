В Смоленской области COVID-19 выявлен в 9 населенных пунктах. Фото: из архива "КП".

На Смоленщине коронавирус удалось обнаружить на 9 территориях, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с COVID-19. Больше всего заражений, по-прежнему, в областном центре - «плюс» 42 случая. В остальных населённых пунктах выявлено не более десяти новых инфицированных.

Под наблюдением врачей в регионе находится 5001 смолян, из них 4206 - в режиме самоизоляции, а 795 - в стационаре.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее «КП» сообщала, что заражения в области идут на спад. Более 25 тысяч смолян смогли победить коронавирус.

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