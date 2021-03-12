4 незаконных ларька демонтировали в Промышленном районе Смоленска. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В областном центре продолжают разбирать незаконно размещенные торговые объекты, рассказали в администрации Смоленска. За два дня, с 10 по 11 марта, в Промышленном районе демонтировали 4 нелегально установленных ларька. Стоит отметить, что сейчас работа продолжается все всех трёх районах города.

Ранее «КП» писала, что 4 незаконно установленных торговых объектов требуют демонтировать в Смоленске.

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