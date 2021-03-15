На 6 улицах в Смоленске отключат холодное водоснабжение. Фото: из архива "КП".

В Смоленске сразу на нескольких улицах отключат холодную воду 15 марта, сообщают в СМУП «Горводоканал». Водоснабжение будет приостановлено с 10.00 и до окончания ремонтных работ. Так, воды не будет по следующим адресам:

- улица Соболева, №40 – №58, №59 – №83;

- улица 1-й Верхний Волок, №3а, №5, №7, №10 – №46, №1-й;

- переулок Горького, №3, №3а, №5, №6, №8, №10;

- 2-й переулок Горького, №7, №10;

- 3-й переулок Горького, №5;

- улица Полины Осипенко №31 – №59, №26 – №44в;

Также будет понижено давление в водопроводной сети на улице Соболева, №82 – 90, №113 и на улице Окопная, №13 – №25.

Подвоз воды организован по заявкам. Телефоны диспетчерской службы - 38-18-50, 70-50-61. В ведомстве отмечают, что по окончании работ, качество коммунальной услуги может временно ухудшиться.

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