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Общество15 марта 2021 16:41

В центре Смоленска ограничат движение транспорта

В столице региона пройдёт спил аварийных деревьев
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В центре Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: из архива "КП".

Ограничения введут 17 марта, в среду, передают в пресс-службе администрации областного центра. Машины и общественный транспорт временно не смогут проехать по улице Твардовского от дома №9 до дома №16 на Нахимова. Ограничение движения будет связано со спилом аварийных деревьев на этом участке дороги.

Ранее «КП» писала, что на 6 улицах в Смоленске отключат холодное водоснабжение из-за проведения ремонтных работ.

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