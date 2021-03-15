В центре Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: из архива "КП".

Ограничения введут 17 марта, в среду, передают в пресс-службе администрации областного центра. Машины и общественный транспорт временно не смогут проехать по улице Твардовского от дома №9 до дома №16 на Нахимова. Ограничение движения будет связано со спилом аварийных деревьев на этом участке дороги.

Ранее «КП» писала, что на 6 улицах в Смоленске отключат холодное водоснабжение из-за проведения ремонтных работ.

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