“Половину техники - в утиль”: Работу СпецАвто проверили в Смоленске. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

Депутаты смоленского горсовета проверили работу МБУ «СпецАвто». Накануне народные избранники оценили масштаб бедствия и наметили планы для восстановления мощностей муниципального предприятия.

Выяснилось, что из 288 сотрудников по штатному расписанию трудятся 177 и 46 специалистов инженерно-технического состава, работа ведется в три смены. При этом не хватает трактористов, водителей, грузчиков и дворников. По словам руководителя, такая ситуация на предприятии уже несколько лет.

Качество специализированной техники также оставляет желать лучшего - из 144 единиц, лишь половина работает и выходит на линию.

- Из четырех грейдеров фактически выходит на уборку только один, остальные периодически – от ремонта к ремонту, – пояснил директор МБУ «СпецАвто» Валерий Батюк.

Чтобы выполнить муниципальное задание на 2021 год, предприятию требуется более 225 миллионов рублей. Дефицит на обеспечение МБУ «СпецАвто» составляет более 87 миллионов.

- Практику знакомства депутатов с нашими муниципальными предприятиями мы будем продолжать, ведь это даст нам объективно, взвешенно принимать те или иные решения, – подчеркнул депутат Николай Шумейко.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что «Единая Россия» инициировала создание рабочей группы по решению проблем «СпецАвто».

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