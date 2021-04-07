В Смоленске задержали мужчину, бросавшего камни в людей. Фото: pixabay.com.

В отдел полиции по Смоленску поступило сообщение о том, что в букмекерской конторе, расположенной по улице Ново-Ленинградской, произошел конфликт с одним из посетителей.

По указанному адресу незамедлительно прибыл участковый, который опросил заявителя, а также возможных свидетелей.

Оказалось, что между посетителем и работником букмекерской конторы произошел словесный конфликт из-за того, что мужчина проиграл свои деньги на ставках по футболу.

После чего он покинул помещение офиса и вернулся лишь через некоторое время с камнями в руках, которые начал бросать в посетителей и работников конторы.

Полицейский задержал мужчину на месте происшествия и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанным оказался неработающий ранее судимый за кражу 28-летний местный житель, который объяснил свои действия порывом гнева.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Смолянину грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Смоленске осудят двух полицейских за фальсификацию контрабанды наркотиков.