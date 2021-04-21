Две смолянки набросились на посетительницу ночного клуба и отобрали телефон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Со слов 25-летней пострадавшей смолянки, гаджет у нее забрали в качестве «извинений» за якобы разбитый телефон. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

- Местонахождение подозреваемых установлено – ими оказались девушки 30 и 23 лет. Телефон изъят, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее смоленский водитель отсудил у дорожников компенсацию за плохую проезжую часть. Автомобиль мужчины получил повреждения.

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