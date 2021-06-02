Дети разрисовали мусоровозы в Смоленске

Фото: АО «СпецАТХ»

На мусоровозах АО «СпецАТХ» в Смоленске появились детские рисунки.

На днях завершился конкурс детского рисунка «Мусоровоз на страже чистоты», который был проведен по инициативе Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского оператором АО «СпецАТХ».

Целью конкурса было привлечение внимания подрастающего поколения к правильному обращению с отходами, а также для поддержки и развития детского творчества и фантазии, рассказали в пресс-службе оператора.

«Теперь наши мусоровозы преобразились, стали еще ярче, благодаря нашим участникам конкурса, которые проявили свою фантазию и художественный талант, а также показали в своих рисунках важность поддержания чистоты в своих городах, поселках, селах, деревнях», - рассказали в организации.

Лучшие рисунки можно будет увидеть на мусоровозах в каждом районе области, где проживают юные победители конкурса.

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