Холодную воду отключат жителям пяти улиц в Смоленске.
Фото: Светлана Макеева
До 18.00 3 июня холодной воды не будет по следующим адресам:
ул. Ленина д. 4 (Гимназия), 6/1, 8, 8а, 8б,
ул. Октябрьской рев. д. ½ (Администрация Смоленска), 6 (Главпочтампт), 6а, 8 (Детская художественная школа), 8а,
ул. Коммунистическая д. 1/9, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8/5, 10, 12, 14,
ул. Глинки д. 1, 2, 2а, 3, 4 (Дворец бракосочетания), 4а., 7, 9,
ул. Маяковского д. 3, 5, 5а, 5б, 7.
Коммунальщики обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды. Заказать «бочку» можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.
Ранее «КП» писала, как проходит ремонт улицы Студенческая.
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