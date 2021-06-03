Холодную воду отключат жителям пяти улиц в Смоленске. Фото: Светлана Макеева

До 18.00 3 июня холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Ленина д. 4 (Гимназия), 6/1, 8, 8а, 8б,

ул. Октябрьской рев. д. ½ (Администрация Смоленска), 6 (Главпочтампт), 6а, 8 (Детская художественная школа), 8а,

ул. Коммунистическая д. 1/9, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8/5, 10, 12, 14,

ул. Глинки д. 1, 2, 2а, 3, 4 (Дворец бракосочетания), 4а., 7, 9,

ул. Маяковского д. 3, 5, 5а, 5б, 7.

Коммунальщики обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды. Заказать «бочку» можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, как проходит ремонт улицы Студенческая.

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