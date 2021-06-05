Ряд крупных соглашений подписала Смоленская область на ПМЭФ-2021. Фото: администрация Смоленской области.
Ряд важных соглашений подписал губернатор Алексей Островский на площадке Петербургского международного экономического форума. Благодаря достигнутым соглашениям в регионе появится более 700 новых рабочих мест.
Так, «Добронравов АГРО Смоленск» направит порядка 1 млрд рублей на создание зернового комплекса в Рославльском и Ельнинском районах.
«КАРГО ЛАЙН СМОЛЕНСК» построит в регионе новый логистический центр.
АО «Русские Фонды» займётся восстановлением и развитием сельскохозяйственного перерабатывающего комплекса на базе бывшего Вяземского мелькомбината.
В Десногорске создадут производственный комплекс «ПОЛИМЕР-2».
«ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» планирует существенное расширение производства напольных покрытий.
Ранее "КП" писала, что в Смоленске три организации дополнительного образования получили гранты. Сумма поддержки составила более 7 млн рублей.