Ряд крупных соглашений подписала Смоленская область на ПМЭФ-2021. Фото: администрация Смоленской области.

Ряд важных соглашений подписал губернатор Алексей Островский на площадке Петербургского международного экономического форума. Благодаря достигнутым соглашениям в регионе появится более 700 новых рабочих мест.

Так, «Добронравов АГРО Смоленск» направит порядка 1 млрд рублей на создание зернового комплекса в Рославльском и Ельнинском районах.

«КАРГО ЛАЙН СМОЛЕНСК» построит в регионе новый логистический центр.

АО «Русские Фонды» займётся восстановлением и развитием сельскохозяйственного перерабатывающего комплекса на базе бывшего Вяземского мелькомбината.

В Десногорске создадут производственный комплекс «ПОЛИМЕР-2».

«ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» планирует существенное расширение производства напольных покрытий.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске три организации дополнительного образования получили гранты. Сумма поддержки составила более 7 млн рублей.