Инженерные сети меняют на улице Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Инженерные сети, в том числе водопровод меняют на улице Нормандии-Неман в Смоленске, сообщает городская администрация. После согласования схем движения с ГИБДД на объект заступит подрядчик, который заменит трубы водоснабжения. К производству этих работ уже все готово, закуплены необходимые материалы.

В пресс-службе сообщают, что после окончания замены коммуникаций начнётся ремонт дорожного полотна.

Ранее сквер Памяти Героев в Смоленске закрыли на ремонт. Городские службы благоустраивают территорию у памятника с орлами и аллею героев войны 1812 года

Также в городе высадят 80 тысяч цветов. Огромная партия растений прибыла в городской Зеленстрой.