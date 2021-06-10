В Смоленске велопарковку в сквере перенесут из-за жалоб. Фото: администрация г. Смоленска.

Велопарковку, установленную в сквере за памятником Федору Коню, перенесут в другое место, сообщает городская администрация. Глава города Андрей Борисов отреагировал на многочисленные жалобы смолян в соцсетях и поручил найти конструкции более подходящее место.

Смолянам предлагают высказать свои пожелания для нового места на странице властей в социальной сети ВКонтакте. В конце недели ее перенесут на выбранный участок.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске на День России пройдет концерт.