Коронавирусные ограничения ужесточили в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезные изменения внес губернатор Алексей Островский в документ «О введении режима повышенной готовности» 16 июня 2021 года. Решение принято в связи с ростом заболевших COVID-19 в регионе.

В Смоленской области запрещается проводить массовые мероприятия, за исключением тех, которые прописаны в Указе. Также недопустимо проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, кино- и театральных фестивалей, а также их репетиций с присутствием людей. Исключение возможно лишь в том случае, если помещение заполнено на 30 процентов. Запрещено посещать людей, которые находятся в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Речь идет о санаториях, лагерях и др.

Запрещено проведение физкультурных мероприятий. Соревнования возможны без зрителей, а у участников должен быть сертификат о вакцинации или отрицательный тест на ковид.

Работникам общепита и гостиниц рекомендовали еженедельно тестировать сотрудников на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, МФЦ переходят на предварительную запись жителей региона.

Также всем работодателям рекомендовать предоставить выходной работникам, которые намерены пройти вакцинацию с сохранением зарплаты.

Указ опубликован на портале pravo.gov.ru.

Ранее "КП" писала о данных опроса по вакцинации - только 17 процентов респондентов выразили желание сделать прививку. Об эпидобстановке по ковиду можно узнать здесь.