Фильм о необходимости вакцинации от COVID-19 вышел в Смоленске – [ВИДЕО]

Фильм о необходимости вакцинации от COVID-19 вышел в Смоленске. Фото: скриншот видео Илья Лучкин.

Департамент Смоленской области по здравоохранению опубликовал фильм, посвященный важности соблюдения масочного режима, социальной дистанции и вакцинации. В съемках ленты приняли участие люди разного возраста и пола. Съемки проходили на остановках общественного транспорта, поликлинике №6 и 1-й Клинической больницы. В фильме отражены реальные кадры из «Красной зоны», где работала съемочная группа.

Герой фильма – молодой мужчина, ранее сделавший прививку от коронавирусной инфекции, в общественном транспорте контактирует с заболевшим человеком. Благодаря соблюдению всех ограничительных мер, ему удается избежать тяжелых последствий заболевания.

В департаменте по здравоохранению сообщили, что фильм будет транслироваться холлах поликлиник и больниц, на экранах в городе и общественном транспорте.

О том, как проходили съемки – здесь.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области вакцинацию от COVID-19 хотят сделать обязательной. Властям поступило второй предложение.