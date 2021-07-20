80 км газопроводов построено за 6 месяцев в Смоленской области. Фото: пресс-служба АО "Газпром газораспределение Смоленск".

Газпром газораспределение Смоленск подвёл промежуточные итоги реализации программ газификации. На данный момент проложено 34 км межпоселкового газопровода, сейчас работы ведутся в районе Велижа, он является одним из ключевых объектов этого года. За счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа уже построено более 25 км газовых сетей, в том числе в деревнях Коммуна и Мясоедово Вяземского района. Теперь газопроводы планируют провести к деревням Гневково, Репино, Ярославль, Воробьёво и др.

В общей сложности за последние 6 месяцев было проложено 80 км газопроводов, до конца 2021 года планируется построить ещё более 60 км.

Ранее 50 млн выделили на реализацию общественно-значимых проектов в сельских поселениях Смоленской области. Строительство ведётся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Также «КП» писала о том, что смоляне смогут стать «продюсерами впечатлений» и принять участие во Всероссийском конкурсе. Он направлен на развитие внутреннего туризма страны.