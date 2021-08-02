Активисты сняли на видео поиски 82-летнего пенсионера, пропавшего в Смоленске

Напомним, что 26 июля пропал 82-летний пенсионер Олег Носков. Около 13:00 он вышел из дачного кооператива на Досуговском шоссе и не вернулся. Поисками занялись добровольцы ПСО «Сальвар» и неравнодушные местные жители.

Участница отряда поделилась подробностями в соцсетях. Она рассказала, что мужчина пропал во время сильной жары. Главными ориентирами для поисков были возраст пенсионера, состояние здоровья и тачка для вывоза мусора, которую он взял с собой. По словам девушки, соседи пропавшего помогли организовать штаб, поиски проводились в зоне лесополосы, где мужчину видели в последний раз. На помощь пенсионеру отправились 12 человек.

– Ребята сделали всё, что можно успеть за ночь. Но результатов — ноль. Понятно, что необходим дневной поиск, но это вторник, народ работает, – рассказала активистка.

Сотрудники полиции проводили осмотр дорожек и тропинок, опрашивали свидетелей, но всё безрезультатно. По словам девушки, ближе к вечеру собралось несколько групп людей, в состав которых входили добровольцы, стражи порядка и девочка Даша, которая хорошо знала эту местность.

Позднее один из добровольцев сообщил, что нашли людей, которые вчера видели тачку и серую кепку. Даша подтвердила, что это тачка пропавшего.

– Координатор меняет задачи нескольким «лисам». И буквально через несколько минут получаем долгожданное «Найден. Жив», – поделилась активистка.

Пенсионер сильно ослаб, был обезвожен, ему вызвали скорую. По словам родственников, у мужчины упал сахар в крови, до следующего дня он мог не дожить. Активистка отмечает, что тачка, которую он постоянно возил с собой, спасла жизнь пенсионеру.

Ранее "КП" писала, что автомобиль Nissan перевернулся в результате ДТП в Ярцеве. Пострадавшему водителю потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из салона автомобиля.