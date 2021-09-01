Росприроднадзор назвал причину гибели уток в парке «Соловьиная роща» в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в парке «Соловьиная роща» стали массово умирать утки. Местные жители обнаружили трупы птиц на берегу озера и в воде.

31 августа водоём посетили сотрудники Росприроднадзора, об этом рассказали в официальном сообществе микрорайона в соцсетях. По словам экологов, утки гибнут из-за размножения сине-зелёных водорослей (цианобактерий). Обильному размножению бактерий поспособствовало жаркое лето.

Ближе к осени водоросли отмирают и выделяют токсины, которые опасны для уток. Для жизни человека эти токсины угрозы не представляют.

Гостям парка рекомендуют не кормить уток как минимум до зимы. Птицы могут самостоятельно найти себе пропитание, а хлеб и другие продукты, попадая в воду, также способствуют её загрязнению и распространению вредных бактерий.

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