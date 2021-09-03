Поиски пропавшего 72-летнего пенсионера завершились в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в Смоленске пропал 72-летний пенсионер. Владимир Лемчужников ушёл из дома по улице Маршала Еременко 30 августа и не вернулся.

В пятницу, 3 сентября, в ПСО «Сальвар» сообщили, что поиски пенсионера завершены. Мужчину нашли живым.

Ранее «КП» писала, что около 16 тысяч юных смолян отдохнули в оздоровительных лагерях этим летом. В администрации Смоленской области подвели итоги детской летней оздоровительной кампании.