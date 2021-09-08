Бывший сотрудник смоленского СИЗО предстанет перед судом за взятки. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Бывшего инспектора смоленского СИЗО обвиняют в получении взяток за незаконные действия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 УК РФ.

В период с марта по август 2021 года инспектор передавал запрещённые предметы осуждённому. Общая сумма полученных денег составила более 90 тысяч рублей.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее смолянин не смог получить повышение из-за налоговой задолженности. Мужчине пришлось выплатить более 45 тысяч рублей, чтобы подняться по карьерной лестнице.