Рекордный урожай зерна соберут в Смоленской области в 2021 году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 100 тысяч гектаров, что составляет 71% от всех площадей, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. К слову, посевная площадь зерновых в регионе увеличилась на 30 тысяч гектаров за последние три года.

В 2021 году планируют собрать 330 тысяч тонн зерна. Таким образом, аграрии области побьют рекорд последних 20 лет.

В Демидовском, Починковском, Монастырщинском, Хиславичском и Краснинском районах уборка зерновых культур уже близится к завершению. Самая высокая их урожайность складывается в Кардымовском районе, где с 1 гектара получают по 29,3 центнеров зерна.

Глава региона также отметил, что Смоленская область занимает 1-е место в ЦФО и 4-е – в РФ по посевной площади льна-долгунца. Традиции льноводства возрождают в 10 муниципальных образованиях. С полей уже вывезли около 2,8 тысяч тонн льнотресты. По предварительным прогнозам, ее валовой сбор в переводе на льноволокно составит 3,3 тысячи тонн, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

Таким результатам способствовала системная работа по увеличению посевных площадей, внедрению мер поддержки для аграриев на приобретение новой специализированной техники, а также привлечение инвестиций в развитие АПК и создание новых сельхозпредприятий.

Ранее «КП» писала, что 22 района Смоленской области подали заявки на строительство и реконструкцию общественных бань. Реализация проекта началась в селе Глинка.