Поиски пропавшей 79-летней пенсионерки завершились в Вяземском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 79-летняя Антонина Чеснакова ушла в лес недалеко от лесопарка Русятка и не вернулась. 17 сентября на помощь пенсионерке отправились добровольцы и родственники пропавшей.

Участники ПСО «Сальвар» сообщили, что поиски завершились. Женщину нашли живой.

Ранее «КП» писала, что 10 смоленских компаний стали участниками программы по развитию промышленного туризма. Предприятия пройдут обучающую программу по внедрению экскурсий для клиентов и потенциальных инвесторов.