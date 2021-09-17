Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 13:29

Поиски пропавшей 79-летней пенсионерки завершились в Вяземском районе

Женщину нашли живой
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поиски пропавшей 79-летней пенсионерки завершились в Вяземском районе.

Поиски пропавшей 79-летней пенсионерки завершились в Вяземском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 79-летняя Антонина Чеснакова ушла в лес недалеко от лесопарка Русятка и не вернулась. 17 сентября на помощь пенсионерке отправились добровольцы и родственники пропавшей.

Участники ПСО «Сальвар» сообщили, что поиски завершились. Женщину нашли живой.

Ранее «КП» писала, что 10 смоленских компаний стали участниками программы по развитию промышленного туризма. Предприятия пройдут обучающую программу по внедрению экскурсий для клиентов и потенциальных инвесторов.