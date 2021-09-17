34-летний смолянин предстанет перед судом за издевательства над дочерью и покушение на убийство знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 24 января 2021 года на улице одного из населенных пунктов Новодугинского района между обвиняемым и его знакомым произошёл конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нашел на земле топор и несколько раз ударил им потерпевшего по голове и телу. Прохожие вовремя помогли мужчине, не позволив довести преступный умысел, направленный на убийство, до конца.

Кроме того, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспитанию 6-месячной дочери. Так, 22 июня мужчина взял плачущую девочку на руки и с силой стал ее трясти, не придерживая за голову и сдавливая грудную клетку. Ребенку причинены травмы и физическая боль. В это же время мужчина угрожал убийством своей жене, которая пыталась защитить девочку.

По информации СУ СК России по Смоленской области, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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