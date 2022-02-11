В Смоленске представили график уборки снега в выходные дни. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Выделенная по поручению губернатора Алексея Островского различными организациями техника будет работать во всех трех районах областного центра, отметили в пресс-службе городской администрации.

Упор сделают на очистке межквартальных проездов, дворовых территорий и тротуаров. Запланировали работы: подметание, сгребание снега с проезжей части дорог, расчистка и посыпание тротуаров, грейдирование ледяных образований на проезжей части, уборка остановочных павильонов, вывоз снега.

Привлеченная техника будет работать в городе до утра 14 февраля в дневные и ночные смены. В Ленинском районе к работам уже приступили. Также стал известен график работ в других районах Смоленска.

Автомобилистов просят не парковать транспортные средства на обозначенных адресах, чтобы не препятствовать качественной снегоуборке.

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