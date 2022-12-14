Алексей Островский поручил очистить от снега подходы к соцучреждениям Смоленска. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В ходе прямого эфира губернатор Алексей Островский поручил очистить от снега подходы к социально значимым учреждениям Смоленска: детским садам, школам, учреждениям здравоохранения. Работы должны быть выполнены до конца текущей недели.

Согласно поручению главы региона, профильные чиновники проинспектируют результаты уборки в понедельник, 19 декабря.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске расчищают от снега межквартальные проезды. В приоритете также уборка возле социальных объектов.