В Смоленске мама парня с онкологией завершила сбор денег на лечение сына. Фото: ВК.

Собрать нужную сумму для прохождения первого курса иммунотерапии удалось за максимально короткий срок. Мама молодого человека на своей странице в соцсети ВКонтакте поблагодарила всех, кто откликнулся на чужую беду.

В Смоленске мама парня с онкологией завершила сбор денег на лечение сына. Фото: ВК.

«КП» ранее писала, что 20-летнему Виктору диагностировали внеорганную опухоль Вильмса малого таза. Все эти годы Виктор боролся с болезнью в Санкт-Петербургской клинике, и на сегодняшний день стандартное лечение исчерпано.

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