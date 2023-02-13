Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 5:37

В Смоленске мама парня с онкологией завершила сбор денег на лечение сына

Молодому человеку помогали жители Смоленской области, Брянской и Москвы
Источник:kp.ru
В Смоленске мама парня с онкологией завершила сбор денег на лечение сына. Фото: ВК.

В Смоленске мама парня с онкологией завершила сбор денег на лечение сына. Фото: ВК.

Собрать нужную сумму для прохождения первого курса иммунотерапии удалось за максимально короткий срок. Мама молодого человека на своей странице в соцсети ВКонтакте поблагодарила всех, кто откликнулся на чужую беду.

В Смоленске мама парня с онкологией завершила сбор денег на лечение сына. Фото: ВК.

В Смоленске мама парня с онкологией завершила сбор денег на лечение сына. Фото: ВК.

«КП» ранее писала, что 20-летнему Виктору диагностировали внеорганную опухоль Вильмса малого таза. Все эти годы Виктор боролся с болезнью в Санкт-Петербургской клинике, и на сегодняшний день стандартное лечение исчерпано.

Подробнее о ситуации здесь.