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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:06

Мошенники обманули трех смолян на 180 тысяч рублей

Полицейские проводят проверки, в одном случае уже возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Мошенники обманули трех смолян на 180 тысяч рублей.

Мошенники обманули трех смолян на 180 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На уловку жуликов попали жители столицы региона, Смоленского и Хиславичского районов области. Заявители пытались купить запчасти для автомашин, холодильник и воздушный компрессор по объявлениям на различных сайтах в интернете. Все они предварительно перевели деньги за покупаемое оборудование на счета, указанные продавцами, но в трех случаях не получили свои покупки, а в одном случае поступившая АКПП для автомашины «Сузуки» была доставлена, но оказалась иной по параметрам, нежели заказанная.

Собственная халатность привела к потере более 180 тысяч рублей. В настоящее время по одному из фактов мошенничества возбуждено уголовное дело, по трем остальным проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Ранее «КП» писала о серьезной драке из-за девушки, закончившейся убийством.