Врачи опубликовали полный перечень номеров больниц и поликлиник Смоленска. Фото: департамент Смоленской области по здравоохранению.

Как вызвать скорую помощь в нашей области? Что сообщить диспетчеру, когда вызываете при вызове? Что взять с собой, если вам требуется госпитализация? Ответы на эти и другие вопросы дали сотрудники Станции скорой помощи.

Также врачи опубликовали перечень номеров больниц и поликлиник Смоленска, показания для обращения в травмпункт и стационар.

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Ранее "Кп" писала, что Смоленская область присоединилась к Неделе по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С.