В Смоленской области 54-летнего мужчину подозревают в убийстве пенсионера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Драка подозреваемого и 72-летнего пенсионера произошла в марте. Трое мужчин выпивали в квартире одного из домов города Починок.

- Драка произошла из-ла внезапно возникших личных неприязненных отношений: мужчина ударил пенсионера ногой в лицо и шею. От полученных травм пожилой человек скончался на месте происшествия, - прокомментировали в СКР по региону. - В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина признал свою вину в убийстве.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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