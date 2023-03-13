Акция «Внимание, переезд!» стартовала в Смоленской области

Фото: ОАО РЖД.

Акция направлена на предупреждение ДТП на переездах. сообщает пресс-служба ОАО РЖД. Профмероприятие уже насалось и продлится до 10 апреля.

- В рамках мероприятия железнодорожники напомнят автомобилистам правила дорожного движения при пересечении путей и расскажут о последствиях их нарушения, а также организуют лекции для курсантов автошкол, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, в ходе акции железнодорожники совместно сотрудниками ГИБДД проведут комплексные проверки переездов, в ходе которой особое внимание уделят обеспечению условий видимости, состоянию проезжей части на подъездах к переездам и техническим средствам (шлагбаумам, сигнальным столбикам, дорожным знакам, светофорам). Результаты проверки будут учтены при формировании перечня переездов для ремонта в 2023 году.

В РЖД обращают внимание, что с начала 2023 года произошло одно ДТП на переезде, также как и годом ранее.

Чаще всего водители нарушают правила - объезжают шлагбаум или ограждение пути, выезжают на красный.

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